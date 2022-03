Gli episodi da moviola di Genoa-Torino, uno dei due anticipi della trentesima giornata: arbitra Mariani, Mazzoleni al Var

Mariani di Aprilia è il direttore di gara di Genoa-Torino: una designazione delicata dopo quanto accaduto in Torino-Inter. Al Var c’è Mazzoleni, che si occuperà di dare supporto all’arbitro. A seguire gli episodi da moviola del match di Marassi.

Gli episodi da moviola

24′ Secondo cartellino giallo per Ostigard: intervento in scivolata su Izzo al limite dell’area.

Dalle immagini, però, non si vede il contatto tra i due giocatori