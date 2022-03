Il dt del Torino, Davide Vagnati, ha parlato ai microfoni di Sky prima del calcio d’inizio della partita contro il Genoa

Davide Vagnati, prima del calcio d’inizio di Genoa-Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Se andiamo a vedere la stagione passata è un qualcosa di diverso, non parlo solo del risultato numerico ma in generale ma di quello che stiamo costruendo con Juric. La strada che abbiamo intrapreso è secondo me quella giusta. Siamo tutti un po’ rammaricati perché qualche svista ci ha un po’ penalizzato. Adesso affrontiamo una squadra che sta bene, stanno dimostrando una compattezza diversa e sono tutti devoti alla causa. Sarà una partita molto difficile e lo sarà anche per loro”.