Genoa-Torino, le formazioni ufficiali: dopo due panchina consecutive torna titolare Pjaca. C’è Destro tra i rossoblù

Dal Ferraris al Ferraris: l’ultima volta che Armando Izzo era sceso in campo dal 1′ minuto è stata nella partita di Coppa Italia contro la Sampdoria dello scorso 16 dicembre. A distanza di oltre tre mesi il numero 5 ritrova una maglia da titolare: Ivan Juric ha infatti scelto proprio il difensore napoletano per sostituire l’infortunato Koffi Djidji nella linea a tre. Si rivede in campo anche Marko Pjaca che, dopo due panchina consecutive, viene schierato alle spalle di Belotti nel 3-4-2-1 granata. Tra i pali confermato Etrit Berisha. Nel Genoa c’è Mattia Destro come terminale offensivo nel 3-4-2-1.

Genoa-Torino: le formazioni ufficiali

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Melegoni, Amiri, Portanova; Destro. A disposizione: Semper, Marchetti, Masiello, Piccoli, Gudmundsson, Bani, Hernani, Hefti, Yeboah, Rovella, Kallon, Galdames. Allenatore: Blessin

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Pjaca; Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Gemello, Zima, Zaza, Brekalo, Ansaldi, Seck, Ricci, Aina, Warming, Linetty, Buongiorno. Allenatore: Juric