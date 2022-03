In questa stagione quattro incroci, tra cui il derby. Chiamate pesanti con Empoli e Samp (Coppa Italia)

L’arbitro bergamasco Paolo Silvio Mazzoleni ha esercitato il ruolo di assistente Var in 16 gare del Torino. Nella stagione 2017-2018 visiona soltanto un incontro dei granata, quattro nel 2018-2019 e tre in entrambe le due annate successive. Nel campionato corrente incrocia la squadra di Juric in tre occasioni, più un’altra in Coppa Italia. La prima nel match interno con l’Empoli terminato 2-2. In quel caso l’espulsione decretata a Singo al 32’ della prima frazione, influisce non poco sulle sorti di una partita apparentemente già decisa dalle reti di Pobega e Pjaca. L’ivoriano è ingenuo a stendere da ultimo uomo Di Francesco. Il direttore di gara Andrea Colombo gli mostra inizialmente il giallo, ma una volta richiamato da Mazzoleni all’on field review cambia il colore del cartellino.

Quattro derby dalla sala Var per Mazzoleni

Quattro giorni dopo viene designato come assistente Var di Luca Massimi per Cagliari-Torino. In quel caso non è coinvolto in alcun episodio di rilievo, mentre il 16 dicembre in Sampdoria-Torino di Coppa Italia in ausilio di Marco Piccinini, dice la sua sul contatto Chabot-Linetty su cui inizialmente l’arbitro lascia correre. Di fronte alle immagini corregge poi la sua decisione, indicando il penalty trasformato da Mandragora per il momentaneo 1-1. Mazzoleni ha poi occupato il ruolo di Var nell’ultimo derby disputatosi il 18 febbraio. L’arbitro bergamasco è un habituè della stracittadina vissuta dalla sala Var. Il quarto da quella particolare prospettiva, in cui non è dovuto intervenire per prendere decisioni di cruciale importanza.