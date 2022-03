All’Allianz Stadium si gioca il ritorno degli ottavi di Champions, i tifosi del Villarreal espongono le maglie del Torino nel Settore ospiti

Torino è stata e resterà granata: chissà se questo coro che tante i tifosi del Toro hanno cantato lo ha sentito anche qualche tifoso del Villarreal. Forse sì o forse è per via della storia del Torino, conosciuta in tutto il mondo, che alcuni tifosi spagnolo hanno deciso di portare ed esporre nel settore ospiti dell’Allianz Stadium dove si gioca Juventus-Villarreal, ottavo di finale di ritorno della Champions League, alcune maglie del Torino. Casacche granata in mezzo al mare di striscioni, bandiere, sciarpe gialle per ribadire quel concetto tante volte espresse dalla Maratona e non solo: che Torino è stata e resterà granata.