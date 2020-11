LIVE Genoa-Torino: formazioni UFFICIALI e prepartita in diretta - Toro.it

Genoa-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Genoa-Torino finalmente si gioca. La partita, in calendario valida per la terza giornata del campionato di serie A 2020/2021, era in programma lo scorso 4 ottobre ma era stata rinviata a causa del focolaio di Covid-19 esploso all’interno della società rossoblù. Ora si gioca. La squadra di Rolando Maran arriva a questo incontro dopo l’1-1 nel derby con la Sampdoria, il Torino è invece reduce dall’incredibile sconfitta per 3-4 in rimonta, maturata nei minuti di recupero, subita per mano della Lazio. Segui Genoa-Torino in diretta con noi su Toro.it. Il calcio d’inizio è alle ore 17.00.

Genoa-Torino: le formazioni ufficiali

Genoa (4-3-2-1): Perin; Ghiglione, Goldaniga, Zapata, Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella; Zajc, Pjaca; Scamacca. A disposizione: Paleari, Criscito, Bani, Biraghi, Masiello, Czyborra, Radovanovic Behrami, Melegoni, Destro, Parigini, Pandev. Allenatore: Maran

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Murru; Gojak, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Rosati, Ansaldi, Nkoulou, Buongiorno, Rodriguez, Vojvoda, Segre, Meitè, Bonazzoli, Edera, Vianni. Allenatore: Giampaolo

Genoa-Torino: il prepartita in diretta

Ore 16.15 Le squadre sono in campo al momento al Ferraris per il riscaldamento: tra l’undici granata c’è come noto regolarmente Belotti, che partirà dal primo minuto dopo aver superato il provino di questa mattina.

Ore 15.40 I pullman delle due squadre sono ora arrivate allo stadio Ferraris, si attendono le comunicazioni riguardo alle formazioni ufficiali.

Ore 15.00 Mancano ancora due ore al calcio d’inizio della partita del Luigi Ferraris tra il Genoa e il Torino e si attende l’arrivo dei pullman delle squadre. C’è tanta attesa per la comunicazione della formazione scelta da Marco Giampaolo, in particolare per ciò che riguarda l’attacco: Andrea Belotti questa mattina ha superato i test a cui si è sottoposto, dopo la contusione al ginocchio subita contro la Lazio, e potrebbe quindi trovare spazio nell’undici titolare. In alternativa è pronto Federico Bonazzoli, che conosce bene lo stadio di Genova avendoci giocato per anni con la maglia blucerchiata della Sampdoria.

Genoa-Torino: dove vederla in TV e in streaming

La partita Genoa-Torino, in diretta, sarà visibile su Sky Sport Serie A, canale 202 del satellite, e su Sky Sport canale 253. La partita è visibile anche in streaming su Sky Go e su Now Tv. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Genoa-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 17.00