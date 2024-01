Genoa-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Genoa-Torino è la partita che apre il girone di ritorno della squadra granata. Dopo il successo per 3-0 contro il Napoli, la formazione allenata da Ivan Juric è alla ricerca di un’altra vittoria che passare dare continuità di risultati e possa contribuire a restare in corsa per la qualificazione a una coppa europea. Il Genoa tra le mura amiche ha però finora dimostrato di essere una squadra tosta, capace di fermare anche le prime della classe. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 15, segui Genoa-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Genoa-Torino: la diretta

3′ Fallo di Vlasic su Vazquez

3′ Fase di studio delle due squadre

1′ Si parte! Muove palla il Genoa

PRIMO TEMPO

Il calcio d’inizio della partita è alle ore 15.00

Genoa-Torino 0-0: il tabellino

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vazquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Messias, Martin; Gudmundsson, Retegui. A disp. Sommariva, Leali, Maturro, Vogliacco, Galdames, Strootman, Frendrup, Haps, Fini, Jagiello, Malinovskyi. All. Gilardino

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Vojvoda, Muntu, Tameze, Gineitis, Seck, Radonjic, Pellegri. All. Juric.

Genoa-Torino: il prepartita

Ore 14:50 Squadre rientrate in campo: tra poco si parte!

Ore 14:30 Le squadre sono in campo per il riscaldamento. Manca mezz’ora all’inizio di Genoa-Torino.

Ore 14:15 Lo Stadio Luigi Ferraris di Genova incomincia a riempirsi. Si prevede un ambiente infuocato. Anche il settore ospiti è tutto esaurito: ci saranno 2067 cuori granata.

Ore 14:00 Sono state annunciate le formazioni ufficiali. Nessuna sorpresa per il Toro: confermata la formazione anti-Napoli. Djidji in difesa, Ricci e Ilic in mezzo e Lazaro a sinistra. Nel Genoa invece, preferito Aaron Martin ad Haps sulla sinistra. I due al fianco di Badelj sono Malinovskyi e Junior Messias.

Ore 13.40 I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio Ferraris di Genova, dove si svolgerà la gara.

Ore 13.00 Per la partita contro il Genoa il tecnico granata, Ivan Juric, è costretto a fare a meno di Karol Linetty e Yann Karamoh, oltre che di Brandon Soppy. E’ invece tornato nell’elenco dei convocati Nemanja Radonjic che decise la partita di andata al 94′, con un gran gol. Ora però il numero 10 è sceso nelle gerarchie della squadra granata e anche quest’oggi partirà dalla panchina. A fianco a lui in panchina ci sarà anche il Primavera Muntu, alla sua prima convocazione in Prima squadra. Quando mancano ancora due ore al calcio d’inizio della partita, allo stadio Ferraris non sono ancora arrivati i pullman delle due squadre.

Genoa-Torino: le formazioni ufficiali

Dove vedere Genoa-Torino in streaming e in TV

Genoa-Torino in diretta sarà trasmessa da Dazn, la piattaforma che detiene i diritti della partite di Serie A. In streaming sarà possibile vedere la partita del Toro di oggi utilizzando i dispositivi compatibili, come Smart tv, tablet, smartphone, pc.