La probabile formazione del Torino / Djidji e Pellegri si aggiungono agli infortunati. Sanabria non ce la fa

Tutto pronto o quasi per Genoa-Torino, sfida valida per la trentesima giornata di campionato. I granata, caccia di una vittoria che non arriva da gennaio sono pronti a dare tutto replicando quanto fatto contro l’Inter. Jurci dovrà però fare i conti con qualche assenza. Oltre ai lungodegenti Edera, Praet e Fares, si sono aggiunti alla lista dell’infermeria anche Djidji, infortunatosi proprio contro i nerazzurri, e Pellegri, che ha subito un trauma al ginocchio destro. Anche Sanabria resta out.

Toro, Berisha spodesta Vanja Milinkovic-Savic

Nonostante alcune scelte forzate, non cambia il modulo di Juric: conffermato il 3-4-2-1, con Berisha tra i pali, preferito al recuperato Vanja Milinkovic-Savic. In difesa torna Rodriguez titolare assieme a Bremer. Qualche dubbio a destra con Zima in ballottaggio con Izzo. A centrocampo confermata la coppia formata da Mandragora e Lukic in mezzo, e Singo e Vojvoda sulle fasce. Nessun cambiamento nemmeno nel fronte offensivo: Juric ripropone Pobega in versione Praet al fianco di Brekalo, con belotti punta.

La probabile formazione del Torino

Ecco la probabile formazione del Torino per il match contro il Genoa.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. A disp. Milinkovic-Savic, Izzo, Buongiorno, Ansaldi, Aina, Ricci, Linetty, Pjaca, Seck, Warming, Zaza. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djidji, Edera, Fares, Pellegri, Praet.