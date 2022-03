La probabile formazione del Genoa / Nonostante i quattro assenti, Blessin recupera Piccoli, Hefti e Gudmundsson

Si avvicina il giorno di Genoa-Torino e con esso, le ultime scelte per i due tecnici, che proveranno a portare a casa i tre punti dopo diverso tempo. Per Blessin è un’occasione ghiotta da non sprecare, ma il Torino non lascerà di certo nulla al caso. Con Criscito, Cambiaso, Vanheusden e Ekuban il tecnico dovrà aggiustarsi in base ai giocatori disponibili. Rientrano invece Piccoli, ancora non al top della forma ma tra i convocati, e Hefti e Gudmundsson, reduci da un po’ di influenza. Di seguito le scelte dell’allenatore rossoblu in vista del Toro.

Genoa, tante conferme

Confermato il 4-2-3-1 per Blessing, che ha in serbo diversi ex per la sfida con i granata. Tra i pali confermato Sirigu, già in campo contro l’Atalanta. In difesa invece Vazquez e Hefti (recuperato all’ultimo) sugli esterni con Ostigard e Maksimovic centrali. A centrocampo Badelj e Sturaro, al posto di Galdames. Sulla trequarti Portanova, Melegoni e Gusmundsson, reduce dalla febbre ein vantaggio su Amiri. Davanti dubbio tra Yeboah e Destro.

La probabile del Genoa

Ecco il probabile undici del Genoa che Blessin potrebbe schierare contro il Torino.

Probabile formazione Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Vazquez, Ostigard, Maksimovic, Hefti; Badelj, Sturaro; Portanova, Melegoni, Gudmundsson; Destro. A disp. Semper, Ghiglione, Bani, Calafiori, Hernani, Galdames, Amiri, Rovella, Frendrup, Piccoli, Yeboah, Kallon. All. Blessin

Indisponibili: Criscito, Cambiaso, Vanheusden, Ekuban.

Squalificati: nessuno