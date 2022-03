I convocati di Genoa-Torino, sfida in programma a Marassi alle ore 21: ecco chi è stato chiamato dai due allenatori

Juric recupera Zima ma perde Sanabria per infortunio, non potendo quindi contare sull’attaccante per la sfida di stasera, oltre a Djidji che si è infortunato contro l’Inter. Tra i convocati di Genoa e Torino non ci sono i due calciatori granata, oltre alla lista di lungodegenti. Per Blessin ancora indisponibili Criscito, Cambiaso, Vanheusden, Ekuban.

Genoa-Torino, i convocati di Blessin

Sono 23 i calciatori convocati da Blessin per la partita contro il Torino, tra questi ci sono anche gli ex granata Marchetti, Sirigu e Maksimovic.

Portieri: Marchetti, Semper, Sirigu;

Difensori: Masiello, Bani, Vasquez, Hefti, Maksimovic, Ostigard;

Centrocampisti: Amiri, Badelj, Melegoni, Sturaro, Frendrup, Hernani, Rovella, Portanova, Galdames;

Attaccanti: Piccoli, Destro, Gudmundsson, Kallon, Yeboah.

Genoa-Torino, i convocati di Juric

Rispetto alla partita contro l’Inter, Juric ritrova Milinkovic-Savic, Zima e Seck. Nell’elenco dei convocati per la partita contro il Genoa mancano però Djidji, Pellegri e Sanabria, tutti alle prese con diversi infortuni. Ecco i 23 calciatori convocati dal Torino.

Portieri: Berisha, Milinkovic-Savic, Gemello.

Difensori: Bremer, Izzo, Zima, Rodriguez, Ansaldi, Singo, Vojvoda, Aina, Buongiorno.

Centrocampisti: Pobega Lukic, Ricci, Mandragora, Linetty.

Attaccanti: Zaza, Belotti, Pjaca, Brekalo, Seck, Warming.