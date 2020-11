Probabile formazione Genoa / Maran conferma il modulo del derby - Toro.it

La probabile formazione del Genoa per la partita contro il Torino, recupero della 3^ giornata di Serie A 2020/2021. Maran si affida a Scamacca

La svolta tattica del Genoa è arrivata nel derby. Contro la Sampdoria, Maran ha accantonato il 3-5-2 in favore del 4-3-2-1: ed è uscito soddisfatto, dopo il pareggio. Per questo il tecnico non cambierà l’abito del Grifone, nel recupero infrasettimanale contro il Torino. Sarà ancora difesa a quattro con due mezzepunte alle spalle del confermatissimo Scamacca, reduce da tre gol in pochi giorni, tra stracittadina e Coppa Italia. Al suo 9, il tecnico chiederà un altro sforzo. Perché qualche cambiamento, al suo undici, dovrà farlo per forza, per non rischiare di spremere un gruppo appena rimessosi in sesto dopo la grave emergenza coronavirus che aveva impedito la disputa proprio del match contro il Toro.

La probabile formazione di Maran contro il Torino

In difesa, vanno verso una conferma sia Biraschi che Zapata. Sono in ballottaggio, invece, Goldaniga e Criscito. Quest’ultimo potrebbe giovare di un turno di riposo, in tal caso è pronto uno tra Masiello e Pellegrini. A centrocampo ci saranno sia Rovella che Lerager, mentre in mezzo Radovanovic darà il cambio a Badelj.

Davanti, nessuna sorpresa. Anche se Pandev potrebbe essere protagonista di una staffetta con Pjaca. L’ex Juve scalpita e vuole ritagliarsi contro il Torino lo spazio più ampio possibile.

Probabile formazione Genoa (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Masiello; Lerager, Radovanovic, Rovella; Zajc, Pandev; Scamacca. A disposizione. Paleari, Criscito, Bani, Ghiglione, Pellegrini, Czyborra, Badelj, Behrami, Melegoni, Destro, Parigini, Pjaca. Allenatore. Maran

Indisponibili: Cassata, Shomurodov, Sturaro, Zappacosta