Belotti, il Torino non vuole rischiare / La probabile formazione - Toro.it

La probabile formazione del Torino contro il Genoa, recupero della 3^ giornata del campionato di Serie A 2020/2021: Giampaolo vuole una reazione

Giampaolo ha scosso la squadra, ora vuole vedere se a Marassi cadranno i frutti. Il recupero contro il Genoa è il primo crocevia di una settimana cruciale per il destino del tecnico, reduce dal preoccupante k.o. contro la Lazio (che ha mostrato i limiti mentali del suo Torino) e chiamato a fare punti contro il Grifone e il Crotone. Già due concorrenti nella lotta salvezza: fa fede la classifica. Per il primo dei due appuntamenti, il tecnico potrebbe essere costretto a rinunciare a Belotti, fermato da una contusione al ginocchio destro ma nonostante questo partito alla volta della Liguria. Lo staff medico granata è orientato a non rischiare il Gallo, che però affronterà il test decisivo solo nella mattinata della partita. E fino all’ultimo proverà ad esserci.

Belotti o Bonazzoli: il Toro tenterà fino all’ultimo il recupero del 9

Probabile che il 9 verrà risparmiato al “Ferraris” nell’ottica di un pieno recupero per il Crotone. E così in attacco potrebbe toccare a Federico Bonazzoli. L’ex Samp duetterà con Verdi da terminale del 4-3-1-2. Alle loro spalle ci sarà Lukic – nota lieta delle ultime uscite -, ancora da trequartista.

Meité, Rincon e Linetty, a centrocampo, vanno verso una conferma in blocco. Segre è l’outsider, ma potrebbe comunque partire fuori al pari di Gojak, che Giampaolo vuole conservarsi come carta offensiva da giocarsi a partita in corso.

Genoa-Torino: la probabile formazione di Giampaolo

In difesa, una chance dovrebbe averla Singo, mattatore della sfida contro il Lecce in Coppa Italia. E’ favorito su Vojvoda. In mezzo tornerà dal 1′ Nkoulou, al fianco di Lyanco e con Rodriguez confermato a sinistra. Tutti davanti a Sirigu, anche lui chiamato a riscattarsi: il Toro deve rialzarsi a Genova.

Probabile formazione Torino (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Bonazzoli. A disposizione. Milinkovic-Savic, Ujkani, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Murru, Vojvoda, Segre, Gojak, Belotti, Edera. Allenatore. Giampaolo

Indisponibili: Baselli, Izzo, Millico, Zaza