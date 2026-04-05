Le parole del centrocampista lituano del Torino dopo la vittoria di misura contro il Pisa per 0-1, grazie alla rete decisiva di Adams

Dopo la vittoria per 0-1 (targata Adams), contro il Pisa, Gvidas Gineitis si è presentato in conferenza stampa per commentare il match, ecco le sue parole.

Riguardo al passaggio da mezz’ala a mediano Gineitis si è espresso così: “Anche in Nazionale mi capita di giocare come mediano, e oggi ho avuto modo di misurarmi lì, davanti alla difesa, dopo l’uscita di Prati. La differenza tattica c’è: quando fai la mezzala sei molto più vicino alla porta dell’avversario, mentre quando giochi da mediano devi gestire il pallone, dettare i tempi e controllare la manovra”.

In seguito, rispetto alle dichiarazioni di D’Aversa e agli obiettivi della stagione ha detto: “Sono d’accordo con il mister sul discorso del DNA di questa squadra. Come ci eravamo prefissati all’inizio della stagione, il nostro intento era quello di fare meglio rispetto allo scorso campionato: non siamo ancora arrivati al traguardo principale, ma il nostro obiettivo attuale è quello di continuare a guardare avanti, partita dopo partita. Vogliamo scendere in campo per prendere i tre punti, scalare posizioni e chiudere il campionato il più in alto possibile in classifica”.