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Le parole dell’allenatore del Pisa Oscar Hiljemark dopo la sconfitta della sua squadra per 1-0 in casa contro il Torino

L’allenatore del Pisa Oscar Hiljemark ha parlato ai microfoni di SKY dopo la partita persa contro il Toro. Queste le sue parole: “Ho visto Moreo e Meister stanchi. Anche la partita è cambiata, loro giocano sulla fisicità. Ho pensato di creare superiorità in mezzo al campo con Tramoni. E infatti ha creato una grande occasione. La classifica non è cambiata: mancano ancora 7 partite. Io ho visto una squadra che ci ha provato e che ha giocato bene. Stasera come le altre serate è stato difficile, da domani si lavora. Adesso siamo in una situazione diversa perché non siamo a campionato iniziato. Se non fai gol è difficile. Torino che è entrato bene in campo nel secondo tempo e la partita è cambiata. Una occasione, un gol. Molto frustrante”.

Che Adams of Torino FC competes for the ball with Stefano Moreo of Pisa SC during the Serie A football match between Torino FC and Pisa SC.
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ultimo aggiornamento: 05-04-2026

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Scimmionelli
Scimmionelli
6 ore fa

A proposito: da quant’e’ che il Toro non vinceva a Pisa? Uh, aspetta…

GK 72
GK 72
5 ore fa
Reply to  Scimmionelli

Dai tempi di Meo Anconetani , dal Toro di Borsano…ma quello era un’altra cosa per te a cui piace questa schifezza…

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