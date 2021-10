Le parole di Olivier Giroud, autore del gol vittoria, dopo Milan-Torino 1-0: ecco le dichiarazioni dell’attaccante

Olivier Giroud è intervenuto al termine della sfida contro il Torino, nella quale ha segnato per il Milan il gol vittoria: “Il Toro è una squadra forte, io ho avuto tanti contrasti con Bremer, è un grande difensore. Abbiamo fatto bene dall’inizio. Il Toro non ha avuto tante occasioni, noi siamo stati molto solidi in difesa, non è facile vincere queste partite. Giochiamo tra tre giorni, non è facile per il corpo. Giochiamo in casa, vogliamo fare piacere ai nostri tifosi con tanta energia, aggressività. A volte possiamo fare un po’ meglio, abbiamo tempo per migliorare. Il Torino è una squadra molto dura contro la quale giocare. Gol solo in casa? Voglio fare ancora una volta piacere ai tifosi, ma per forza la prossima volta farò tutto quello che posso per segnare in trasferta”.