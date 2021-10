Le parole di Stefano Pioli dopo Milan-Torino, anticipo della 10^ giornata di Serie A 2021/2022: ecco tutte le dichiarazioni dell’allenatore

Stefano Pioli interviene da San Siro al termine della sfida del suo Milan contro il Torino. Ecco le sue parole: “E’ difficile giocare contro il Torino. Nel primo tempo abbiamo rischiato poco, poi abbiamo rischiato solo nel finale. Mi è piaciuta la voglia della squadra di portare a casa una vittoria difficile ma meritata. I miei giocatori non mi sorprendono più. Contro una squadra che gioca un buon calcio, abbiamo subito solo l’occasione di Sanabria oltre a qualche palla inattiva”.

“Contro il Torino è difficile giocar bene”

“Le nostre sedute di allenamento non sono lunghe ma intense, è necessario se vuoi giocare un certo tipo di calcio. Ora hai poco tempo per allenarti, fai molto scarico più una piccola rifinitura. Oggi abbiamo avuto tanti duello, alcuni li abbiamo vinti e altri persi, ma la squadra è rimasta sempre in partita. Nel secondo tempo abbiamo avuto un momento difficile, poi ci siamo ricompattati e l’abbiamo superato”.

Pioli sulla profondità della sua rosa: “La prossima settimana abbiamo tre partite veramente importante. Il club è stato bravissimo a costruire un organico così completo. Spero che Rebic possa rientrare presto. Dobbiamo avere questa voglia di vincere le partite. A volte le gare nascono così, è difficile giocare bene contro il Torino e altre squadre che adottano questo calcio. So che il Napoli è fortissimo, la Roma è una bella squadra, un’altra partita stimolante”.