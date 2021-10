Le parole di Ivan Juric dopo Milan-Torino, anticipo della 10^ giornata di Serie A 2021/2022: ecco tutte le dichiarazioni del tecnico

Ivan Juric è intervenuto dopo Milan-Torino, partita terminata 1-0 per i rossoneri . Ecco le sue parole al microfono di DAZN: “Abbiamo fatto una grandissima partita. Il Milan non ha mai tirato, abbiamo avuto occasione e dominio. Oggi è girata male, i ragazzi hanno dato tutto. E’ la miglior partita che abbiamo fatto fino ad adesso, abbiamo avuto tutto: lucidità, fisicità, occasioni. Spero che sia l’ultima che ci capita così perché abbiamo già perso tanti punti”. Ancora Juric: “I ragazzi hanno dominato per larghi tratti, poi è normale che ci siano dei limiti. So dov’erano un anno fa, come giocavano: oggi abbiamo alzato molto il livello come squadra”.

“Troppi pochi punti, per quello che abbiamo fatto vedere”

“Non mi aspettavo questo livello a questo punto. Punti pochissimi, però, per quello che ha fatto vedere questa squadra. Abbiamo sbagliato pochissime partite. I difensori? Buongiorno ha più l’attitudine di andare come terzo. Aina deve alzare i livelli di corsa, per fare il quinto devi andare, ha delle pause. Bisogna alzare il livello aerobico, avendo quella convinzione in più: il terzo deve attaccare di più, il quinto deve attaccare di più. Bremer? Sta facendo bene, deve continuare così. Adesso inizia a giocare meglio con il pallone tra i piedi, adesso ha trovato continuità. Djidji ennesima prova fantastica, anche Buongiorno mi è piaciuto, ma ho dovuto toglierlo per il cartellino giallo”.

Juric su Brekalo: “Ha tantissima voglia, a volte è poco paziente e corre troppo. Può fare ancora di più, ci fa giocar bene, è un ’98 e crescerà ancora. Il rientro di Belotti? Con due punte perdi tanto, il Gallo deve trovare la tranquillità, il lavoro quotidiano. Si parla troppo, firma non firma, dobbiamo lasciarlo tranquillo. E’ splendido come si approccia agli allenamenti, deve trovare la forma migliore. Adesso secondo me lavora bene e sono convinto che farà una grande stagione”.