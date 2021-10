Le pagelle di Milan-Torino: di Sanabria l’occasione più ghiotta, il belga entra e lo manda in porta, la difesa non soffre

MILINKOVIC-SAVIC 6: non colpevole sul gol del Milan, non è chiamato a chissà quali grandi interventi

DJIDJI 6: qualche piccola sbavatura non compromette il giudizio sulla sua partita, anche perché dalle sue parti la squadra di Pioli non sfonda facilmente. In crescita rispetto alle ultime prestazioni

BREMER 6.5: dopo le critiche al reparto arretrato di pochi giorni fa, il brasiliano torna a guidare una difesa che in realtà concede davvero pochissimo, con l’eccezione di quanto accade al 14′ quando Giroud anticipa tutti quasi indisturbato.

BUONGIORNO 6: confermato dopo il Genoa, il giallo che gli viene sventolato dopo soli 4 minuti ovviamente lo condiziona, anche se fino a quando resta in campo gioca una gara accorta. Juric lo richiama dopo un tempo, per evitare brutti scherzi vista l’ammonizione (st 1′ RODRIGUEZ 6: a dargli più fastidio è Ibrahimovic, ma per fortuna lo svedese gioca solo uno scampolo di gara)

