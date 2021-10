Sintesi e commento del primo tempo tra Milan e Torino: dopo i primi 45 minuti decide il gol di Giroud sugli sviluppi di un angolo

L’attesa e la curiosità erano tutte per Belotti: non è bastato a Sanabria il gol al Genoa, per la prima volta dopo una serie di partite consecutive da titolare, il paraguaiano va a sedersi in panchina. C’è il Gallo dal 1′: per Milan-Torino Juric ha scelto il capitano, confermando in difesa Buongiorno. Proprio il difensore si fa ammonire dopo soli quattro minuti: ed è un giallo che certamente lo condiziona, come condiziona anche Ivan Juric. Al primo vero affondo il Milan passa in vantaggio, al 14′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Giroud anticipa tutti sul secondo palo e batte Milinkovic-Savic. Timida la reazione granata, almeno nei minuti successivi al gol. Pericoloso il Toro al 25′: cross di Singo con Belotti che per un soffio non riesce a trovare la deviazione. Al 29′ debole conclusione di Leao: nessun problema per Milinkovic-Savic. Non è una partita spettacolare almeno nella sua prima mezz’ora. Al 35′ punizione di Brekalo sulla quale Tatarusanu va con i pugni. La partita scivola via senza grosse occasioni: si va al riposo sull’1-0 per i rossoneri.