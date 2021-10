Milan-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Anticipo del turno infrasettimanale. A San Siro è di scena Milan-Torino, il calcio d’inizio è in programma alle ore 20.45. Da una parte la formazione di Pioli reduce dalla vittoria sofferta col Bologna, dall’altra i granata che invece hanno ritrovato la vittoria dopo un mese battendo in casa il Genoa. Sfida che per Juric è anche una verifica: i granata sono a caccia di continuità dopo aver raccolto più complimenti che punti in queste prime giornate di campionato. Segui Milan-Torino in diretta su Toro.it.

Milan-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-TORINO

Ore 20.05 I portieri delle due squadre sono ora sul terreno di gioco per il riscaldamento. A breve toccherà anche alle due squadre guadagnare il rettangolo verde; sugli spalti ci sono già tanti tifosi.

Ore 19.40 Annunciate intanto le formazioni della sfida di San Siro. Nel Toro torna titolare per la prima volta dopo l’infortunio il Gallo Belotti, in difesa è confermato Buongiorno al posto di Rodriguez. Nel Milan c’è Kessie a centrocampo, Ibra parte dalla panchina

Ore 18.45 Circa due ore al fischio d’inizio del match del Meazza. Si attendono i pullman delle due squadre che raggiungeranno l’impianto nella prossima mezz’ora. Fuori dallo stadio tanti i tifosi che si apprestano ad entrare a San Siro per assistere alla sfida tra i granata di Juric e i rossoneri di Pioli. Una volta dentro, i calciatori raggiungeranno gli spogliatoi e dopo la consueta ricognizione si prepareranno per il riscaldamento.

Milan-Torino: formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Calabria; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Jungdal, Mirante; Conti, Gabbia, Hernández, Kjær; Bakayoko, Bennacer; Ibrahimović, Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

Torino (3-4-2-1): Milinković-Savić; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukić, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. A disp.: Berisha, Gemello; Kone, Rodríguez, Vojvoda, Zima; Baselli, Praet, Rincón; Sanabria, Warming, Zaza. All.: Jurić.

Milan-Torino: dove vederla in tv e streaming

Milan-Torino in diretta sarà trasmessa da Dazn, che ha acquisito i diritti dei match di Serie A per il triennio 2021-2024. La partita del Toro di oggi sarà in streaming, dunque, sulla piattaforma.

Milan-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45