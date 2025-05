Il vice allenatore del Torino Godinho ha parlato a Sky dopo il pareggio dei granata per 1-1 contro il Venezia

Il Torino pareggia in casa contro il Venezia. I granata si sono fatti fermare dai veneti sull’1-1. Al gol di Perez nel primo tempo ha risposto Vlasic su rigore nella ripresa. Al termine della sfida il vice allenatore del Toro Godinho è intervenuto ai microfoni di Sky. Questo il suo commento:”Nel primo tempo non abbiamo capito il momento della pressione. Nella ripresa abbiamo messo più energia e dato riferimenti diversi ma abbiamo anche fraseggiato meglio“.

La conferenza stampa

Come sta Vanoli?

“Il mister sta bene, ha la garanzia dei medici, è la cosa più importante. Dal punto di vista della partita, è vero che non siamo stati bravi, abbiamo sbagliato sulla nostra pressione, abbiamo lasciato molto tempo per il Venezia che sono stati bravi con il pallone. Per questo all’intervallo abbiamo cambiato e messo altri giocatori, abbiamo cambiato anche i riferimenti difensivi”.

Cosa è successo al mister? Perché era seduto in panchina già da inizio secondo tempo…

“Si era seduto a vedere la partita, non appena si è alzato ha tenuto quel momento lì. Ha avuto un calo di pressione”.

Quindi il mister stava bene all’intervallo, giusto?

“S’, all’intervallo ha dato indicazioni offensive, ha responsabilizzato i ragazzi, ha messo più energie sulla squadra. All’intervallo stava bene, era arrabbiato, non era contento, non era quella la partita che aveva immaginato”.

Il rigorista è Adams: il fatto che abbia tirato Vlasic è stato un gesto di generosità?

“Il rigorista sarebbe stato un giocatore in campo già dall’inizio, quindi o Vlasic o Sanabria, per questo ha tirato lui”.