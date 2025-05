Al termine di Torino-Venezia, Urbano Cairo ha commentato la partita: “Non era il Toro che avremmo voluto vedere”

Prima di lasciare lo stadio, Urbano Cairo ha voluto rassicurare sulle condizioni di Vanoli: “Credo che il malore del mister sia stato perché è stato seduto tanto, poi si è alzato di scatto e ha avuto un calo di pressione. Adesso l’ho visto e sta bene. Non abbiamo parlato del perché sia rimasto seduto prima, penso non fosse contento per la partita e che sia rimasto seduto per quello. Poi ha fatto quello scatto che gli ha fatto perdere poi l’equilibrio ma ora sta bene, ha fatto tutti i controlli, ha misurato la pressione, è tutto a posto. Il 4 maggio ci sarà anche lui a Superga, è tutto a posto”.

Cairo: “Abbiamo buttato via un tempo”

Poi sulla partita il presidente ha aggiunto: “Purtroppo abbiamo buttato via un tempo, nel secondo tempo c’è stata una squadra diversa ma è non è stata una gran partita nel complesso, non era il Toro che avremmo voluto vedere”.

Parlando dei singoli, Cairo ha dichiarato: “Vlasic bene ma anche altri hanno fatto, adesso non voglio fare le pagelle. Però anche Elmas ha fatto l’azione del rigore, Ilic nel secondo tempo ha fatto meglio. Ma non è stata la partita che ci aspettavamo. Ricci mancava, non lo scopriamo oggi che è importante per noi, le ultime partite che abbiamo perso, le abbiamo perse perché non c’era”.

Infine su Elmas: “Non parlo di mercato adesso, Elmas mi sta piacendo, è un giocatore di temperamento ma parleremo di mercato al momento giusto”.