Gotti, la conferenza stampa prima di Torino-Udinese

La conferenza stampa dell’allenatore dell’Udinese alla vigilia della sfida contro il Torino, 27^ giornata di Serie A 2019/2020

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa sulla tv del club alla vigilia della sfida contro il Torino. “Credo che i ragazzi abbiano lavorato molto bene, poi è ovvio che tutto ciò debba passare al vaglio del campo”, ha esordito il tecnico friulano. Che sulla squadra di Longo ha questo pensiero: “Sappiamo che il Toro è una buona squadra, con un organico che probabilmente non rispecchia la sua attuale classifica. Mi aspetto una partita tosta, che mi auguro sia diversa da Torino-Parma per merito nostro”.

Gotti in conferenza stampa prima del Torino

Gotti ha proseguito, parlando di come potrebbe svilupparsi la sfida, dopo la lunga inattività: “È difficile da dire, anche perché i quattro recuperi disputati sono stati molto diversi tra loro. In Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria la partita è cambiata molto tra primo e secondo tempo, mentre in Torino-Parma e Atalanta-Sassuolo abbiamo assistito a un’alternanza nella prevalenza in campo delle due squadre”.