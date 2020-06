Udinese: De Paul guida il centrocampo. Ballottaggio accanto a Okaka

La probabile formazione dell’Udinese contro il Torino, 27^ giornata di Serie A 2019/2020: Gotti con il 3-5-2, ansia diffidati

La consapevolezza di aver lavorato bene, il timore lecito del nuovo esordio: Luca Gotti ha apprezzato la mini-preparazione dell’Udinese, ma ora aspetta la prova del campo. Contro il Torino, i friulani si giocheranno – al pari dei granata – una buona fetta di salvezza. La distanza dalla zona retrocessione non è ancora abbastanza ampia per concedere tranquillità, tutt’altro. A maggior ragione considerando le sette partite in fila senza vittoria che hanno inguaiato la squadra bianconera. Per provare a invertire la rotta, in questo secondo atto del campionato, è in cantiere la tattica di sempre. Anche in Piemonte, sarà 3-5-2.

La probabile formazione dei friulani contro il Toro

L’undici non dovrebbe presentare sorprese. Anche se ci sono da tenere d’occhio i diffidati Ekong, Sema, De Paul e Nestorovski. L’argentino è un perno e guiderà, da mezzala, il centrocampo assieme a Mandragora e Fofana. L’ex Watford è in vantaggio su Zeegelaar per un posto in fascia, con Stryger-Larsen già certo di una maglia a destra.

Qualche dubbio in più su Ekong, anche se alla fine potrebbe essere proprio lui – e non Becao – a sigillare la retroguardia assieme a Nuytinck e Samir. In attacco, Okaka è certo di partire dal primo minuto. A fianco a lui si giocano un posto Lasagna e Teodorczyk, con l’azzurro favorito.

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Musso; Ekong, Nuytinck, Samir; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. A disposizione. Nicolas, Perisan, Ter Avest, Becao, Mazzolo, Zeegelaar, De Maio, Jajalo, Walace, Palumbo, Nestorovski, Teodorczyk. Allenatore. Gotti

Indisponibile: Prodl