Convocati Torino-Udinese: Gotti al completo, out solo Prodl - Toro.it

I convocati per Torino-Udinese, 27^ giornata di Serie A 2019/2020: ecco le scelte e le assenze con cui faranno i conti Moreno Longo e Luca Gotti

Si affronteranno il 23 giugno alle ore 21.45, Torino e Udinese. Quella tra granata e bianconeri sarà una sfida salvezza: entrambe le squadre sono infatti appaiate in classifica a 28 punti, più tre rispetto alla zona retrocessione. I ragazzi di Longo sono reduci dall’1-1 contro il Parma, recupero della 25^ di Serie A, mentre i friulani torneranno in campo per la prima volta dalla sospensione del campionato a causa dell’emergenza coronavirus. Di seguito ecco i convocati dei due allenatori per la sfida del “Grande Torino”.

Convocati Torino-Udinese: le scelte di Longo

In attesa di comunicazioni.

Convocati Torino-Udinese: le scelte di Gotti

L’Udinese arriva alla sfida contro il Torino senza assenze, o quasi. L’unico indisponibile è l’infortunato Prodl. Per il resto, la truppa bianconera è al completo. Ecco l’elenco.

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan;

Difensori: Samir, Ekong, Nuytinck, Ter Avest, Stryger Larsen, Becao, Mazzolo, Zeegelaar, De Maio;

Centrocampisti: Fofana, Jajalo, De Paul, Walace, Sema, Mandragora, Palumbo;

Attaccanti: Okaka, Lasagna, Nestorovski, Teodorczyk.