Torino-Udinese, le formazioni ufficiali: Zaza in attacco con Belotti e Edera

Torino-Udinese, le formazioni ufficiali: nessun cambio tra i granata rispetto alla partita contro il Parma, i friulani si schierano invece col 3-5-2

Longo conferma lo stesso undici visto in campo dal primo minuto contro il Parma: resta da capire se il Torino si schiererà con la difesa a tre o se invece giocherà con il 4-4-2 con Bremer allargato a sinistra, Edera e Berenguer sulle fasce a centrocampo. Dall’altra parte Gotti sceglie il 3-5-2 come modulo per la sua Udinese con Okaka e Nestorowski come terminali offensivi, parte quindi dalla panchina Lasagna. A centrocampo nei friulani ci sono De Paul, Mandragora e Fofana.

Torino-Udinese: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meité, Berenguer; Edera; Zaza, Belotti. A disp. Rosati, Ujkani, Singo, Lyanco, Djidji, Ghazoini, Aina, Ansaldi, Greco, Lukic, Adopo, Millico. All. Longo.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Nestorovski. A disp.: Perisan, Nicolas, Ekong, Jajalo, Walace, Lasagna, Ter Avest, Becao, Mazzolo, Palumbo, Zeegelar, Teodorczyk. All.: Gotti