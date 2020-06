Vagnati: "Longo ha piena fiducia, ora pensiamo alla salvezza" - Toro.it

Le parole di Davide Vagnati, ds del Torino, nel prepartita della sfida con l’Udinese, in programma per le 21.45 allo stadio Grande Torino

Prima di Torino-Udinese, Vagnati si è concesso ai microfoni di Sky Sport durante il prepartita, per parlare del club granata: “Torino Parma? Abbiamo fatto una partita importante sotto il punto di vista della voglia e dell’intensità e soprattutto mi è piaciuto l’atteggiamento dopo il gol subito., a differenza di qualche partita che abbiamo fatto prima del lockdown dove eravamo stati troppo passivi. Questa volta la squadra ha dimostrato compattezza e voglia di tornare subito in vantaggio.“.

Su Longo: “L’ingresso in campo di fianco a Longo? Non è casuale. Quando abbiamo fatto la presentazione abbiamo parlato subito della fiducia allo staff tecnico. Bisogna tutti i giorni di stare vicini, perchè la società deve stare vicina alla squadra, allo staff e la mia presenza a fianco di Moreno lo testimonia.

Il ds granata: “La società deve stare vicina alla squadra”

Il terzo giorno a Torino ho detto a Moreno che ogni giorno vedo un allenatore nuovo, che non ho chiamato nessuno perchè sarebbe una mancanza di rispetto. Ci mettiamo tutti in discussione. Longo ha piena fiducia. Ora siamo concentrati verso l’obbiettivo della salvezza.”

Sugli obiettivi: “Sinceramente vogliamo pensare partita per partita ora. Andare a pensare a qualcosa di troppo in là toglierebbe spazio all’obbiettivo primario che è la permanenza in A. Ora dobbiamo pensare alla salvezza anche se abbiamo una squadra superiore ai punti che abbiamo.“.