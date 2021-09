Il commento del difensore biancoceleste Elseid Hysaj in vista di Torino-Lazio, match valido per la 5^ giornata di Serie A

Manca sempre meno alla sfida tra Torino e Lazio, in programma per domani alle ore 18.30 al Grande Torino. Sarà la penultima della quinta giornata e vedrà a confronto i granata di Juric contro la Lazio di Sarri. A presentare il match ci ha pensato Elseid Hysaj, difensore biancoceleste: “Il Torino è molto forte. Dovremo arrivare convinti e ricordare che siamo la Lazio. Dobbiamo credere in noi stessi. Sono tanti gli aspetti su cui possiamo migliorare. C’è molta disponibilità da parte di tutti quindi sono fiducioso. Prima o poi ci divertiremo, ma stiamo già crescendo molto. Il derby? Prima c’è il Torino. Abbiamo visto che è importante non sottovalutare mai gli avversari.Pensiamo ad essere concentrati una gara alla volta. Il gioco di Sarri? Per alcuni giocatori che erano qui, dopo anni di 3-5-2, non è facile cambiare modulo ma ci riusciremo velocemente. Con il mister in campo e gli allenamenti che stiamo facendo torneremo presto in forma“.

Hysaj: “Sarri è molto motivato qui alla Lazio”

Sul suo rapporto con Sarri ed i compagni: “Io e Sarri siamo più maturi sotto diversi punti di vista rispetto a quando siamo partiti insieme ad Empoli. Siamo entrambi andati a fare esperienze al di fuori. Lo vedo molto moltivato qui alla Lazio. Io avevo già intenzione di venire in biancoceleste, am avere Sarri in panchina è stata sicuramente una motivazioe in più per spingermi a scegliere questo club. Una delle cose che mi hanno imprezzionato è che la Lazio è sempre stata una squadra che ha dato fastidio a tutti e ha tanti gicoatori di qualità. Immobile è uno degli attaccanti migliori del momento. Quando ce l’hai contro, è impegnativo. Mi sento fortunato a giocarci insieme. Ci sono poi Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Anche tra i pali c’è un grande patrimonio. Mi è dispiaciuto molto per l’errore di Strakosha contro il Galatasaray, ma è un professionista. I tifosi domenica lo hanno applaudito e mi fa piacere. È un gesto importante per tutti. La tifoseria cci ha dimostrato che ci supporterà sempre”.