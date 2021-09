La probabile formazione del Torino / Qualche cambio in vista per i granata rispetto alla formazione schierata con il Sassuolo

Al via il tour de force del Torino che, dopo la vittoria contro il Sassuolo, dovrà scendere in campo per affrontare la Lazio. I biancocelesti, reduci da un cambio di rotta negativo rispetto alle prime due giornate e senza Sarri in panchina, sono a caccia di riscatto e proveranno a trovarlo proprio contro i granata. Solo un’assenza per loro a differenza dei padronni di casa. Juric avrà nuovamente scelte limitate in attacco, con Zaza e Belotti ancora out, oltre a Praet. Si rivede invece Verdi, nuovamente disponibile dopo uno stop di qualche settimana, così come Pjaca, recuperato dopo il lieve affaticamento muscolare riscontrato. Sul fronte difesa, ancora fuori dai giochi Izzo.

La probabile formazione del Torino

Il tecnico granata resta fedele al suo 3-4-2-1, con Vanja Milinkovic-Savic tra i pali. Sono poi confermati i difensori visti in campo al Mapei Stadium: Djidji e Rodriguez esterni con Bremer centrale. Zima partirà ancora dalla panchina, così come Ansaldi. Juric sembrerebbe propenso a schierare Aina titolare, per non consumare eccessivamente le energie ma soprattutto perché ha un altro passo rispetto all’argentino e da quel lato c’è Felipe Anderson da contenere. Dal lato opposto c’è invece Singo. Al centro torna Mandragora, favorito su Lukic, al fianco di Pobega. Anche in attacco c’è un cambio in vista: il posto da titolare come trequartista vicino a Brekalo è nuovamente di Linetty, entrambi a sostegno di Sanabria.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Zima, Buongiorno, Vojvoda, Ansaldi, Rincon, Baselli, Lukic, Verdi, Warming, Pjaca. All. Juric

Indisponibili: Belotti, Izzo, Praet, Zaza

Squalificati: nessuno