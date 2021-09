La probabile formazione della Lazio / Qualche cambiamento previsto per i biancocelesti di Sarri contro il Torino

Manca poco a Torino-Lazio, match valido per la quinta giornata di Serie A e che vedrà a confronto gli uomini di Juric contro quelli di Sarri. Nessuna indicazione particolare da parte del tecnico biancoceleste, che non sarà in panchina a causa di una squalifica. Il ricorso è stato respinto e per questo assisterà alla gara dagli spalti a differenza di Juric, a bordocampo. I capitolini, reduci da un pareggio contro il Cagliari di Mazzarri, hanno esternato qualche difficoltà nell’ultimo periodo. Contro il Toro, saranno privi di Mattia Zaccagni, vecchia conoscenza del tecnico granata, a causa di una distrazione muscolare.

Lazio, Immobile al centro dell’attacco

A livello di modulo, Sarri non dovrebbe effetuare grandi cambiamenti. È infatti previsto il solito 4-3-3, con Reina confermato tra i pali. In difesa invece, il posto da esterni verrà occupato da Marusic a destra e Hysaj a sinistra, in vantaggio su Lazzari e Radu. Al centro invece Luis Felipe e Acerbi, con Patric in panchina. Nel centrocampo a tre, confermati Milinkovic-Savic e Luis Alberto (in vantaggio su Akpa-Akpro) già in campo contro il Cagliari, mentre Lucas Leiva che è in ballottaggio su Cataldi: il brasiliano potrebbe riposare un turno. L’attacco è infine affidato a Pedro e Felipe Anderson con Immobile punta centrale: proprio il grande ex della partita è il pericolo numero uno per la retroguardia granata.

Lazio-Torino, la probabile formazione biancoceleste

Probabile formazione Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disp: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Lazzari, Basic, Akpa-Akpro, Cataldi, Escalante, Moro, Muriqi, Romero. All. Sarri.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zaccagni.