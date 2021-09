Ecco i calciatori convocati dai tecnici Ivan Juric e Maurizio Sarri per la partita Torino-Lazio di questa sera

Quinta giornata del campionato di serie A 2021/2022 e primo turno infrasettimanale della stagione: allo stadio Olimpico Grande Torino si gioca Torino-Lazio, calcio d’inizio alle ore 18.30. Vediamo ora quali sono i calciatori convocati dai due allenatori, Ivan Juric per i granata e Maurizio Sarri per biancocelesti, per la partita di questa sera.

Convocati Torino-Lazio: le scelte di Juric

Ecco i calciatori convocati da Ivan Juric per la partita contro la Lazio. Ancora assenti Belotti, Izzo e Zaza oltre a Praet, infortunatosi contro il Sassuolo. Il Torino ha però recuperato sia Pjaca che Verdi:

Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

Centrocampisti: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Rincon

Attaccanti: Brekalo, Pjaca, Sanabria, Verdi, Warming

Convocati Torino-Lazio: le scelte di Sarri

In attesa di comunicazioni ufficiali