Torino-Lazio, le formazioni ufficiali: Pjaca parte dalla panchina, torna Linetty con Brekalo alle spalle di Sanabria

Tutto pronto al Grande Torino per il calcio d’inizio di Torino-Lazio. Le due formazioni sono pronte a sfidarsi per uno degli ultimi match della quinta giornata di campionato. I granata, reduci da una vittoria contro il Sassuolo, tenteranno di replicare contro una Lazio che arriva da un pareggio ed una sconfitta e sarà priva di Sarri in panchina. Come anticipato su queste colonne, Juric ha recuperato Pjaca, che parte però dalla panchina. AL suo posto torna Linetty con Brekalo a supporto di Sanabria. A centrocampo, si rivede invece Mandragora, assieme a Pobega.

Torino-Lazio: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Zima, Buongiorno, Vojvoda, Ansaldi, Rincon, Baselli, Lukic, Verdi, Warming, Pjaca. All. Juric

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Akpa-Akpro, Cataldi, Lucas Leiva, Luis Alberto; Moro, Immobile, Felipe Anderson. A disp: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Lazzari, Basic, Milinkovic-Savic, Luis Felipe, Escalante, Pedro, Muriqi, Romero. All. Sarri.