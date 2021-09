Gli episodi da moviola di Lazio-Torino, sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A

Abisso è il direttore di gara scelto per Lazio-Torino, sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. Assistenti sono Tegoni e Vono, IV Uomo Mercenaro. Al Var per la partita del Grande Torino c’è Orsato, Avar è Vivenzi. A seguire gli episodi più discussi del match.