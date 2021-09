Torino-Lazio, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Lazio è una delle tre partite che chiude la quinta giornata del campionato di serie A 2021/2022. La formazione granata è reduce da due convincenti vittorie nelle ultime due partite: prima ha superato con un netto 4-0 la Salernitana, poi ha battuto 1-0 in trasferta il Sassuolo. I biancocelesti hanno invece raccolto un solo punto negli ultimi 180 minuti di campionato giocati, pareggiando 2-2 contro il Cagliari dopo aver perso 2-0 contro il Milan. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 18.30: segui Torino-Lazio in diretta su Toro.it.

Torino-Lazio: il prepartita

Ore 16.30 E’ una giornata di sole nel capoluogo piemontese dove, fra circa due ore si affronteranno Torino e Lazio. Ivan Juric è riuscito a recuperare in extremis Marko Pjaca, che negli ultimi giorni si è sempre allenato a parte a causa di un affaticamento muscolare ma il test effettuato questa mattina ha dato esito positivo e il calciatore croato è stato quindi convocato. E’ tornato a far parte dei convocati anche Simone Verdi, assente nelle ultime partite per un problema muscolare, ancora out invece Andrea Belotti, Simone Zaza e Armando Izzo. Alla lista degli infortunati si è aggiunto anche Dennis Praet, a causa di un problema alla coscia avuto durante la partita contro il Sassuolo. L’unica assenza per Maurizio Sarri è invece quella di Mattia Zaccagni.

Torino-Lazio: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Zima, Buongiorno, Vojvoda, Ansaldi, Rincon, Baselli, Lukic, Verdi, Warming, Pjaca. All. Juric

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Akpa-Akpro, Cataldi, Lucas Leiva, Luis Alberto; Moro, Immobile, Felipe Anderson. A disp: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Lazzari, Basic, Milinkovic-Savic, Luis Felipe, Escalante, Pedro, Muriqi, Romero. All. Sarri.

Torino-Lazio: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Lazio in diretta sarà trasmessa è trasmessa da DAZN, la piattaforma streaming che ha acquisito la maggioranza dei diritti TV della Serie A per il nuovo triennio. L’app è disponibile da PC, smartphone, smart Tv e tablet. Ma non solo, è possibile vedere la partita in diretta anche su Sky Sport Calcio e su Sky Sport 251, in diretta streaming anche su Sky Go.

Torino-Lazio: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 18.30.