Sintesi e commento di Lazio-Torino, sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A

Le scelte di Juric sono quelle che si intuivano già alla vigilia. Non ce la fa Pjaca, che parte dalla panchina: non lo rischia il tecnico che preferisce partire con Linetty e Brekalo sulla trequarti, alle spalle di Sanabria. Ancora fuori Belotti (e i cori arrivano puntuali per il capitano, dalla Maratona), che come noto salterà anche il derby tornando dopo la pausa. Migliore l’inizio dei granata, almeno nei primi minuti: il Toro attacca soprattutto sulla fascia di Singo, che in un paio di occasioni costringe la difesa della Lazio a metterci una pezza. Al 10′ primo brivido per la porta del Toro: Milinkovic esce fuori dall’are per appoggiare la palla ad un compagno ma la sfera finisce tra i piedi di Immobile che di prima intenzione tenta un pallonetto. Si salva il Toro perché la conclusione termina fuori. Al 17′ proteste granata per un giallo mostrato a Mandragora per un intervento giudicato falloso su Akpa Akpro. Dalla successiva punizione però non nasce alcun pericolo per la retroguardia del Toro. Chiude bene Aina su Immobile al 20′: prova a guadagnare qualche metro la Lazio ma la partita resta comunque in equilibrio. Poco prima della mezz’ora resta a terra Bremer dopo un contrasto: Juric manda Zima a scaldarsi ma il difensore ce la fa. Vibranti gli ultimi dieci minuti, con il Toro in avanti a ripetizione: i granata schiacciano la Lazio e collezionano più di un’occasione. Al 38′ Sanabria supera Marusic e mira al secondo palo non trovando però il gol, tre minuti più tardi è sempre l’attaccante protagonista ma il suo colpo di testa colpisce la traversa: era stato Aina a mettere in mezze un pallone invitante. Nel finale ancora Toro arrembante e Marusic costretto a stendere sulla trequarti proprio Aina. Finisce 0-0 dopo due minuti di recupero.