Iachini: "Fiorentina salva? I ragazzi se lo meritano" - Toro.it

Beppe Iachini al termine di Fiorentina-Torino, Serie A 2019/2020

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria contro il Torino. Ecco le sue parole: “L’abbiamo approcciata bene, siamo partiti forte. Il rammarico è non aver fatto subito il secondo gol, dovevamo essere più cinici. La squadra ha avuto la mentalità giusta, per quello che hanno fatto i ragazzi già meritavano qualche punto in più in precedenza. Salvezza? C’era tanta preoccupazione, abbiamo rimesso con il lavoro le cose a posto. Dalla ripresa siamo la miglior difesa insieme al Milan: la società e i ragazzi meritavano questo risultato. Con la dirigenza c’è un ottimo rapporto”.

Fiorentina-Torino 2-0

Il futuro: “Sono rimasto sempre concentrato sul mio lavoro. Attraverso il rapporto quotidiano abbiamo creato una mentalità giusta. Abbiamo perso qualche punto dopo il lockdown, ma sempre insistendo nel fare ciò che prepariamo. I ragazzi meritavano un finale di campionato tranquillo. Quello che accadrà lo scopriremo più avanti. Ora siamo felici, dobbiamo continuare. Abbiamo la squadra più giovane del campionato”.

“Chiesa? Noi dovevamo servirlo un po’ di più. L’importante ora è preservare tutti perché abbiamo di fronte altre partite importanti”.