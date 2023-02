Le dichiarazioni del centrocampista granata Ivan Ilic prima di Torino-Cremonese, sfida valida per la 23^ giornata

Si avvicina l’inizio di Torino-Cremonese, match importante in ottica classifica per entrambe le formazioni. Al suo esordio da titolare, Ivan Ilic commenta così la sfida che attende i suoi: “Ho sensazioni positive, voglio vincere le partite. Io sono qua per dare tutto e dare sempre il massimo per aiutare questa squadra. Juve? Questa partita questa sera è molto importante per noi. Se vinciamo andiamo davanti ai bianconeri. Dobbiamo dare tutto e speriamo di portare punti a casa“.