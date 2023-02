Torino-Cremonese, le formazioni ufficiali: Juric schiera per la prima volta Ilic da titolare. Karamoh alle spalle di Sanabria

Tante assenze con cui dover fare i conti per Ivan Juric. Il suo Toro scenderà a breve in campo contro la Cremonese di Ballardini. Alla lista degli assenti, già composta da Ricci e Lazaro, si aggiungono Vlasic e Adopo, costringendo il tecnico a scelte obbligate. Prima volta da titolare per Ivan Ilic, arrivato dal Verona in estate e già in campo da subentrante in Coppa Italia. Sarà per lui un’occasione importante per dimostrare di che pasta è fatto. Novità anche sulla trequarti con KAramoh al fianco di Miranchuk a supporto di Sanabria.

Torino-Cremonese: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Linetty, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. A disp. Fiorenza, Gemello, Bayeye, Buongiorno, Gravillon, Vieira, Singo, Adopo, Seck, Radonjic, Gineitis. All. Juric.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Aiwu; Sernicola, Pickel, Meité, Benassi, Valeri; Okereke, Tsadjout. A disp. Saro, Sarr, Ciofani, Bonaiuto, Ghiglione, Castagnetti, Afena-Gyan, Acella, Galdames, Quagliata, Lochoshvili, Dessers. All. Ballardini.