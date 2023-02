Ecco chi sono i calciatori convocati per Torino-Cremonese dai due allenatori, Ivan Juric e Davide Ballardini

Torino-Cremonese è la partita che chiude la 23a giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una partita importantissima per la squadra granata, che con un successo tornerebbe al settimo posto in classifica scavalcando Bologna e Juventus, ma fondamentale anche per i grigiorossi che hanno bisogno di punti per alimentare le speranze salvezza. Vediamo ora quali sono i calciatori convocati per la partita.

Torino-Cremonese: i convocati di Juric

Sono 22 i calciatori convocati da Ivan Juric per la partita di questa sera contro la Cremonese. Oltre ai lungodegenti Ricci, Lazaro, Zima e Pellegri, assente anche Vlasic.

Portieri: Gemello, Fiorenza, Milinkovic-Savic

Difensori: Aina, Bayeye, Buongiorno, Djidji, Gravillon, Rodriguez, Schuurs, Singo, Vojvoda

Centrocampisti: Adopo, Gineitis, Ilic, Linetty, Vieira

Attaccanti: Karamoh, Miranchuk, Radonjic, Sanabria, Seck.

Torino-Cremonese: i convocati Ballardini

Sono solamente due i calciatori della Cremonese non convocati da Ballardini per la trasferta di Torino: lo squalificato Vasquez e l’indisponibile Chiriches.

Portieri: Carnesecchi, Saro, Sarr

Difensori: Aiwu, Bianchetti, Ferrari, Ghiglione, Lochoshvili, Quagliata, Sernicola, Valeri

Centrocampisti: Acella, Benassi, Castagnetti, Galdames, Meité, Pickel

Attaccanti: Buonaiuto, Ciofani, Dessers, Felix, Okereke, Tsadjout