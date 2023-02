Le possibili scelte di Juric per la sfida tra Torino e Cremonese: il croato non è al meglio, in attacco può tornare titolare Karamoh

Hanno vinto Juve e Bologna, scavalcando proprio il Torino, ora non più settimo: contro la Cremonese è una partita da non sbagliare per i granata, che prima del derby di martedì 28 dovranno superare i grigiorossi a caccia della prima vittoria del campionato. Juric in conferenza stampa ha fatto la conta degli infortunati rivelando il problema muscolare dell’ultimo minuto di Vlasic. Il croato sarà valutato ma ovviamente non si farà nulla che possa mettere a rischio la sua presenza contro la Juventus. Pronto Karamoh: il giocatore ha dato garanzie e potrebbe esserci dal primo minuto con Miranchuk.

Ballottaggio Vieira-Linetty

In difesa davanti a Milinkovic-Savic il terzetto è quello composto da Djidji, Schuurs e da uno tra Rodriguez e Buongiorno, con quest’ultimo favorito. Sulla fascia destra può tornare Aina mentre dalla parte opposta potrebbe partire Vojvoda dal 1′. Occasione per Ilic in mezzo al campo: il serbo non ha mai giocato dal 1′ e potrebbe essere questa l’occasione. Con lui uno tra Linetty e Vieira: Adopo ha preso una botta e non si è allenato negli ultimi tre giorni e potrebbe partire dalla panchina.

Sanabria unica punta

Sulla trequarti possibile che Vlasic non venga rischiato: in quel caso toccherebbe a Karamoh far coppia con Miranchuk, alle spalle di Sanabria, di nuovo titolare dopo aver convinto l’allenatore a San Siro.

Le probabili formazioni di Torino-Cremonese: l’undici granata

Ecco la probabile formazione:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Vieira, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, Rodriguez, Singo, Adopo, Gineitis, Linetty, Vlasic, Radonjic, Seck. All. Juric.

Indisponibili: Ricci, Lazaro, Pellegri

Squalificati: nessuno