L’allenatore del Torino, Ivan Juric, presenta in conferenza stampa la partita di domani sera contro la Cremonese

È la vigilia di Torino-Cremonese e il tecnico granata, Ivan Juric, come di consueto presenta la partita in conferenza stampa. “La partita è difficile, la Cremonese da quando è arrivato Ballardini ha superato due turni di Coppa Italia, ha attaccanti veloci, bisognerà avere pazienza come con l’Udinese e non esporsi a contropiede”. Scelte condizionate dal derby: “No”. Il riferimento è ai due diffidati, Schuurs e Aina.

Juric su Ilic

Su Ilic: “Ha fatto una buona settimana, non è al massimo, ci pensiamo ancora, non ha saltato nessun allenamento”, spiega l’allenatore. Sul centrocampo: “Sono rimasto contento di Adopo a San Siro ma mercoledì ha preso una botta, ha ripreso oggi ma ha saltato tre giorni, non penso di utilizzarlo dal primo minuto ma magari durante la gara. Dipenderà da come andrà la partita, se riusciremo a giocare bene o se diventerà una battaglia”.

Su Radonjic

Su Radonjic: “Ultimamente ha avuto le sue occasioni, mi aspetto qualcosa in più, Karamoh in quella posizione ha dato un grosso contributo e lo vedo davanti, sta mettendo una voglia e una carica importanti”.

Sugli infortunati

“Ricci prosegue bene, Pellegri meno bene, Lazaro è quello che ha l’infortunio più lungo, Vlasic ha avuto un problema oggi e dobbiamo capire di cosa si tratta, vediamo di cosa si tratta. Ha sentito una sorta di spasmo muscolare, ma in questi casi si deve stare molto attenti”, ha spiegato l’allenatore. “Se Ricci prosegue così senza problemi può esserci anche per il derby, ma è presto per dirlo, io sono comunque ottimista”.

Sul derby e sull’apertura del Fila

Sulla possibilità di avere i tifosi al Fila prima del derby e sul fatto che l’entusiasmo sia superiore al periodo precedente: “I tifosi sarebbero i benvenuti, non sono d’accordo sul fatto di aver risvegliato l’entusiasmo, non abbiamo risvegliato un bel niente, io pensavo riuscissimo ad avere un risveglio superiore rispetto a quello che abbiamo. C’è positività allo stadio ma anche la sensazione di non un risveglio euforico”.

Sull’attacco

“Quello che chiedevo a gennaio era un attaccante, voglio un attaccante e voglio Ilic, dicevo. Siamo praticamente con un attaccante, Sanabria, che nell’ultima partita è stato anche pericoloso. Pellegri quando stava bene ha dimostrato ciò che potrebbe essere ma non avendolo siamo in una situazione di criticità, sapevamo che sarebbe potuto succedere”.

Juric su Aina

“Aina a destra gioca con più logica, ha fatto una bella prestazione nell’ultima partita che ha giocato. Può giocare a destra o a sinistra, certo, io ruoterò i tre con Rodriguez che può fare l’esterno avendo Buongiorno”.

Sull’Europa e sulla forza del gruppo

“Vedo un gruppo fantastico, abbiamo giocato in mezzo con Adopo e Gineitis a San Siro, il gruppo vuole crescere, vedo la voglia di ottenere i risultati migliori, poi ovvio che affrontiamo tutto partita per partita, alcune sembrano scontate ma non lo sono e bisogna stare molto attenti. Andare partita per partita non vuol dire non avere ambizioni”.

Su Berisha

“Berisha fa fatica a fare il secondo, si allena male e se uno si allena male è dannoso per la squadra. Se è così è meglio stare fuori. Lo scorso anno ha dato un grande contributo quando ha giocato, quest’anno voleva andare via e non ha trovato la soluzione, io preferisco che lui si alleni a parte e Gemello fa il secondo. Poi è un giocatore del Torino ma la situazione per me è chiara”.