L’allenatore della Cremonese, Davide Ballardini, ha presentato in conferenza stampa la partita contro gol Torino

Alla vigilia di Torino-Cremonese, il tecnico della formazione grigiorosso, Davide Ballardini ha presentato così la partita in conferenza stampa: “Il Torino? “Hanno un impatto molto forte, ti vengono a prendere, ti fanno sbagliare. Noi dovremo essere bravi se magari ci fanno sbagliare a sapere dove possiamo permettercelo. La nostra bravura dovrà essere capire prima dove giocare la palla in fase di possesso. Dovremo stare stretti, bravi a scalare a destra e sinistra quando cambiano gioco e cercano l’altezza”.

Ballardini: “Dobbiamo correre tanto”

Sulla partita: “Dobbiamo correre tanto, qui c’è il dovere di essere squadra, chiaro quando hai la palla e con semplicità, chiarezza e profondità arrivare il più velocemente possibile vicino alla porta avversaria. In fase difensiva abbiamo altrettanto bisogno di avere una squadra intera pronta subito. Quello che noi vediamo è che chi è appena rientrato non ha una condizione così ottimale, ma gli altri ci dicono che stanno sempre meglio. Abbiamo fatto 6 partite in 24 giorni e quindi quelle ti portano via tanta energia, la partita ti mantiene, l’allenamento ti migliora la condizione. Questa è la differenza”.

Ancora sulla sua squadra: “”Col Napoli per un tempo siamo stati bravi, poi oggi parliamo di una squadra che si impone con tutti, non solo con la Cremonese. Bisogna essere più bravi innanzitutto a servire meglio le punte. Con le mezze ali Benassi e Pickel abbiamo la capacità di inserimento e dobbiamo essere bravi a giocare meglio con centrocampisti, esterni e difensori per avere un’azione più chiara per gli attaccanti, che allo stesso tempo devono essere bravi a farsi trovare meglio. Per me abbiamo avuto situazioni pericolose nel primo tempo di Napoli, non solo quella di Vasquez”.