Probabile formazione Cremonese / Dessers e Okereke sono recuperati ma partono dalla panchina. C’è Affena-Gyan titolare.

Ballardini per la partita contro il Torino può tirare un sospiro di sollievo bello grande: l’emergenza in attacco è terminata e ha recuperato praticamente tutti i giocatori della rosa, tanto che l’unico indisponibile è lo squalificato Vasquez. I recuperi più importanti sono quelli di Dessers e di Okereke, di fatto i due attaccanti titolari della formazione grigiorossa: entrambi però contro il Torino dovrebbero partire dalla panchina.

Probabile formazione Cremonese: Sernicola e Valeri sulle fasce

La squadra di Ballardini si schiererà con l’ormai consueto 3-5-2: a difendere la porta della Cremonese sarà, come al solito, Carnesecchi. In difesa invece, senza lo squalificato Vasquez, dovrebbero trovare spazio Aiwu, Chiriches e Bianchetti ma anche Ferrari spera di poter avere una possibilità di partire dall’inizio. Sernicola e Valeri invece sono praticamente certi di una maglia da titolare sulle corsie esterne, al centro invece dovrebbero agire Pickel e i due grandi ex della partita: Benassi e Meité. La coppia d’attacco dovrebbe invece essere composta da Ciofani e da Afena-Gyan.

Probabile formazione Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Chiriches, Bianchetti; Sernicola, Benassi, Pickel, Meité, Valeri; Ciofani, Afena-Gyan. A disp. Sarr, Sarr, Ferrari, Lochoshvili, Bonaiuto, Quagliata, Ghiglione, Castagnetti, Tsadjout, Dessers, Okereke, Galdames, Acella. All. Ballardini

Squalificati: Vasquez

Indisponibili: nessuno