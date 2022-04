Le parole di Ciro Immobile, che ha pareggiato alla fine contro il Toro: ecco il commento dopo Lazio-Torino

Ciro Immobile, ai microfoni di DAZN, commenta il pareggio contro il Torino: “Abbiamo affrontato una squadra che ci ha messo in grande difficoltà fisica. Questo ci penalizza. Il risultato più giusto è il pareggio, abbiamo avuto qualche occasione contro solo sulle palle inattive. Di solito il Toro cerca subito gli spazi, ma oggi ha dimostrato anche di saper palleggiare. A volte siamo usciti in ritardo. Classifica? Le difficoltà c’erano e ci sono ancora, la Juve è molto lontana e la lotta per l’Europa League è molto serrata. Futuro in Nazionale? Le critiche fanno parte del nostro lavoro, quando arriva una delusione così importante poi… le responsabilità sono di tutti. Ancora non ho deciso”.