Ricci in continua crescita in mezzo al campo, Aina si fa preferire a Singo sulla fascia destra: le pagelle di Lazio-Torino

BERISHA 5: sbaglia tutte le uscite e non riesce mai a prendere il pallone. Rischia il pasticcio quando non si intende con Zima e lo travolge, resta a metà strada sull’ultimo cross di Milinkovic-Savic e Immobile ne approfitta per realizzare l’1-1. Un voto in più per la partita su Milinkovic-Savic, dopo un’altra uscita a vuoto.

IZZO 6,5: è doppiamente sfortunato a inizio secondo tempo: prima perché si vede respingere da Felipe Anderson sulla linea di porta, poi perché nel proseguimento dell’azione si fa male ed è costretto a lasciare il campo. Buona comunque la sua prestazione (st 6′ ZIMA 6: un mezzo pasticcio con Berisha ma prestazione comunque sufficiente).

BREMER 5,5: perde la marcatura di Immobile una sola volta, al 91′, e il centravanti della Lazio ne approfitta segnando il gol dell’1-1. Il difensore brasiliano nel primo tempo aveva sfiorato anche il gol colpendo però il palo a portiere battuto.

RODRIGUEZ 6: prestazione ordinata senza particolari sbavature per il difensore svizzero che riesce a frenare anche un giocatore molto più veloce di lui come Felipe Anderson.

(Continua a pagina 2)