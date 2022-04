Al termine di Lazio-Torino 1-1, Paro, che quest’oggi ha sostituito in panchina lo squalificato Juric, ha così commentato la partita

C’era Matteo Paro questa sera sulla panchina del Torino per via della squalifica di Ivan Juric. Il vice allenatore granata ha così commentato la partita. “Cosa ho detto a Pellegri alla fine? Era dispiaciuto di aver perso quella palla alla fine. E’ giovane, deve crescere su determinate cose ma sono contento che abbia fatto gol, per lui era importante. Non ce l’avevo con lui, ci stavamo soltanto confrontando. Tutti siamo dispiaciuti di aver pareggiato un’altra partita all’ultima”.

Paro: “Belotti ha sentito un dolore”

Sui tanti gol presi dal Torino nel finale: “Se è sfortuna? No, è un insieme di cose. Un po’ gli episodi e un po’ è colpa nostra. Dispiace perché sono tante le partite finite così, oggi la squadra aveva fatto una prestazione importante contro una squadra che ha un’identità precisa e meritava il risultato pieno”. Infine, Paro ha parlato delle condizioni di Belotti: “Belotti ha sentito un dolore al flessore, lo valuteremo nelle prossime 48 ore”.

Il vice di Juric ha aggiunto, a DAZN: “I ragazzi hanno fatto una bella partita dal punto di vista del gioco. Per larghi tratti abbiamo mosso la Lazio, una cosa difficile da fare. Siamo andati in vantaggio, poi purtroppo abbiamo preso quel gol all’ultimo. I ragazzi devono essere contenti, dal punto di vista del gioco stiamo crescendo. Dobbiamo fare un finale di campionato importante e crescere ancora”.