L’attaccante del Torino, Pietro Pellegri, si è sbloccato contro la Lazio: la prima rete granata non ha però portato la vittoria

“Peccato, abbiamo giocato una grande partita e non siamo riusciti per poco a portare a casa i tre punti”, sono le prime parole di Pellegri dopo il pari con la Lazio. Era stato proprio l’attaccante a portare in vantaggio il Torino, prima della rete di Immobile in pieno recupero. Il gol e poi la lunga corsa verso la panchina, per abbracciare tutti: “Sì perché siamo un grande gruppo, tutti amici, non è scontato trovare squadre così anche fuori dallo spogliatoio”, ha spiegato il giocatore.

Pellegri: “L’Olimpico mi porta bene”

L’Olimpico continua a portargli bene: è il quarto gol alle romane, degli altri tre uno era stato proprio alla Roma nello stesso impianto: “Un po’ di fortuna questo stadio me l’ha portata, sì”, ha detto sorridendo. Poi sull’immediato futuro: “Mi sto allenando, sto dando il massimo, mi sento bene fisicamente e lavorerò ancora per sentirmi meglio e per soddisfare le richieste del mister”, ha concluso.