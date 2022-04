Le parole di Mergim Vojvoda dopo Lazio-Torino, 33^ giornata di Serie A: ecco il commento del terzino granata

Mergim Vojvoda commenta ai microfoni di Torino-Channel il pareggio tra il Torino e la Lazio: “Peccato per quel gol, c’è tristezza. Abbiamo giocato bene, abbiamo creato tanto, dovevamo chiudere prima la partita con il secondo gol, ma non ci siamo riusciti. Potevo anche io fare gol, ma non mi aspettavo che mi arrivasse quella palla dopo l’errore del Gallo. Lo Spezia? Ci aspettiamo tre punti, lavoriamo per vincere, non fa niente che giochiamo a Milano, contro lo Spezia o la Salernitana. Speriamo di vincere per i tifosi”.