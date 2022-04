Rodriguez è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo, Bremer si è fermato a un quarto d’ora dalla fine

“Bremer speriamo che si sia fermato in tempo. Per noi lui è importantissimo” ha dichiarato Juric a fine partita parlando delle condizioni del centrale brasiliano che, a un quarto d’ora dalla fine, è stato costretto a lasciare il campo a causa di un lieve fastidio muscolare. Per un problema di natura muscolare è dovuto uscire anche Ricardo Rodriguez: il difensore svizzero è stato sostituito all’intervallo con Alessandro Buongiorno. Nei prossimi giorni verranno valutate le condizioni dei due difensori in vista della partita di mercoledì contro l’Atalanta.