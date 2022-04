Al termine di Torino-Spezia 2-1, Alessandro Buongiorno ha così commentato la vittoria ottenuta dalla squadra granata

Alessandro Buongiorno è stato uno dei protagonisti di Torino-Spezia, il difensori ha così commentato la vittoria in zona mista: “Siamo molto contenti per la prestazione, abbiamo giocato bene non siamo quasi mai stati in difficoltà. Potevamo fare qualche gol in più nel primo tempo, potevamo chiudere la partita prima. Stiamo lavorando per questo”.

Buongiorno: “Con l’Atalanta sarà una partita difficile”

Sull’abbraccio a fine partite della squadra con Juric: “La squadra quest’anno è cambiata, ha una marcia in più e lo si vede anche dalla classifica. Cerchiamo di lavorare al meglio, senza mai mollare anche negli allenamenti”.

Infine, Buongiorno ha parlato anche della partita di mercoledì contro l’Atalanta: “Quella contro l’Atalanta sarà una partita difficile ma noi cercheremo di andare lì per cercare di portare a casa la vittoria e migliorare dal punto di vista del gioco. Non sarà facile, contro gli attaccanti dell’Atalanta come Muriel e Zapata sarà una bella sfida ma cercheremo di dare il massimo”.